La moglie sta per morire e il marito le organizza il Natale in anticipo

Le restano pochi giorni di vita. Per questo, suo marito ha deciso di organizzarle il Natale in anticipo, per festeggiarlo per l'ultima volta, insieme ai loro sette figli.

Helen Robinson, 43 anni, è stata operata lo scorso anno per un tumore al seno, ma la malattia è tornata e si è diffusa anche ai polmoni, senza lasciarle scampo. Per poter vivere il loro ultimo Natale insieme, il marito Stephen ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, sia per organizzare la festa che per trovare la somma necessaria al funerale della donna. Nel frattempo, l'uomo, 49 anni, sta già comprando i regali per i tre figli più piccoli, di 8, 10 e 13 anni. La famiglia festeggerà il Natale in questi giorni nell'hospice dove è ricoverata la madre, a Wirral, in Inghilterra.

" La notizia è stata devastante per tutti noi - ha raccontato il marito all'Echo di Liverpool- Stiamo insieme dalla scuola, e siamo sposati da tantissimi anni. Helen ha educato così bene i bambini, ed è il tipo di persona che farebbe di tutto per aiutare qualcuno ". Grazie a Helen, infatti, nella comunità di Liverpool è stato istituito il programma Trauma Teddies, che consiste nella donazione di peluche alla polizia, per tenerli nelle loro auto e donarli ai bambini sulla scena del crimine.