Un monaco buddhista accoltella l'ambulante: terrore al mercato

Un venditore ambulante è stato accoltellato da un monaco buddhista e ora lotta tra la vita e la morte. L'uomo è stato colpito da diverse pugnalate dal monaco che sosteneva che gli amuleti messi in vendita dall'ambulante non avessero alcun potere soprannaturale, come invece sostenuto da quest'ultimo.

La vittima è il 30enne Victim Nai Atchawanit e l'aggressore il 54enne Niwan Phrachakasem e il tutto è avvenuto nella popolare zona di China Town a Bangkok, in Thailandia.

Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, riportate da Dagospia, il venditore avrebbe invitato l'uomo a provare uno dei suoi amuleti, dicendogli che avevano la capacità di respingere e di tenere lontano il male. Ecco, sembra proprio che in quel momento il monaco abbia tirato fuori una lama da sotto la tunica e l'abbia ripetutamente affondata al collo dell'interlocutore. A correre in suo soccorso è stato un turista inglese che ha tamponato la ferita, bloccando l’emorragia di sangue.

La polizia ha arrestato il violento, che si è difeso dicendo di essere stato provocato, come se questo possa in qualche modo giustificare quanto commesso.