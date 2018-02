Mozambico, crolla montagna di rifiuti: 17 morti

Una gigantesca montagna di rifiuti è crollata travolgendo alcune case. Drammatico il bilancio delle vittime: si parla di almeno 17 morti. L'incidente si è verificato a circa 10 km dalla capitale Maputo, in Mozambico. Secondo l'emittente Radio Mocambique, la causa è la pioggia intensa, che ha causato lo smottamento nella discarica di Hulene. Cinque abitazioni sono state travolte. Le autorità hanno recuperato i corpi di 17 persone ma non si esclude un bilancio ben peggiore visti i numerosi insediamenti abusivi presenti nell'area. Il crollo si è verificato intorno alle 3 del mattino. Le vittime, sorprese nel sonno, non hanno avuto il tempo di fuggire. Le case sono state costruite illegalmente e le autorità avevano precedentemente chiesto ai residenti di andarsene.

Secondo l'agenzia di stampa portoghese Lusa, nella zona densamente popolata in cui si è verificato il disastro era arrivata all'altezza di un edificio di tre piani.

La discarica di Hulene è la più grande a Maputo. Le persone spesso passano ore tra la spazzatura, alla ricerca di cibo e oggetti da vendere. Gli operatori sanitari da tempo denunciano i rischi derivanti dalle esalazioni, dalle mosche, dai topi e altri pericoli.

Yolanda Cintura, governatore della città, ha preannunciato un summit del governo. "A questo punto - ha detto - il governo deve assumersi l'impegno di individuare luoghi che possano ospitare le persone che sono rimaste senza casa". Cintura ha anche affermato che "la chiusura" della discarica "è a buon punto. La maggior parte delle famiglie che vivevano nell'area sono state sistemate in altre zone di Maputo".