Muore dopo aver mangiato 42 uova: una folle sfida finisce in tragedia

Una banale scommessa, fatta un po’ per divertimento e un po’ con l’intenzione di guadagnare qualche soldo extra, è costata la vita ad un uomo residente nello stato dell’Uttar Pradesh, nell’India settentrionale. Come riporta il britannico Daily Mail, lo sfortunato quanto incosciente protagonista della storia è Subhash Yadav, un 42enne che si era recato con un amico al mercato nel distretto di Jaunpur per comprare delle uova. Tra una chiacchiera e una battuta, tra i due è nata una folle sfida basata proprio sulla merce che stavano acquistando.

Se Subhash avesse mangiato 50 uova crude, il suo amico gli avrebbe dato 2mila rupie, il corrispettivo di 25 euro circa, una cifra di non poco conto per quella realtà. Sfida accettata. E così l’uomo ingerisce una dopo l’altra, e senza apparenti difficoltà, le uova.

Tutto sembra filare liscio ma arrivato alla 42esima, il concorrente di quello sconsiderato gioco si ferma perché accusa un malore. In pochi istanti la situazione precipita, con l’uomo che si accascia a terra privo di sensi.

Subito scatta l’allarme con il suo amico che, senza perdere tempo, chiama i soccorsi. Questi ultimi, giunti sul posto, constatata la gravità della situazione decidono di trasportare con urgenzail paziente al Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences. Nonostante i tentativi effettuati dai medici per salvargli la vita, l’uomo è spirato poche ore dopo il ricovero.



Secondo i sanitari, il 42enne sarebbe morto per complicanze dovute a un'indigestione. Solo l'autopsia, però, farà luce sulle reali cause del decesso del paziente. L’amico che aveva lanciato la sfida al momento non ha rilasciato commenti sulla dinamica di quanto accaduto.