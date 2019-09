Nairobi, crolla una scuola: ci sono almeno 7 morti

Un'aula con all'interno degli alunni è crollata a Nairobi: nel cedimento dell'edificio della Precious Talent Top School di Ngando hanno perso la vita almeno 7 ragazzi; si contano inoltre una decina di persone attualmente incastrate sotto le macerie; 57 bambini sono stati invece trasportati prontamente in ospedale per le cure dal caso. Al momento non è stata fornita alcuna notizia circa le condizioni di salute dei coinvolti. Peter Abwao, responsabile delle relazioni pubbliche e delle comunicazioni della RCK, ha confermato: " Per adesso possiamo confermare che sette studenti sono morti e 57 sono rimasti feriti ".

Si ricerca

La croce rossa del Kenya ha fatto sapere che attualmente sono in corso tutte le operazioni di salvataggio da parte dei soccorritori, che stanno continuando a scavare tra i detriti per cercare di rinvenire ulteriori vittime. Abwao ha poi affermato: " C'erano studenti nelle classi superiori dell'edificio quando è crollato. Stiamo ancora cercando di assicurarci che tutti gli studenti siano stati salvati ". Stando a quanto appreso dalle prime indiscrezioni, la scuola ha circa 800 alunni di età inferiore ai 14 anni.