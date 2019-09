Una nave va a fuoco al largo di Los Angeles, si temono 34 vittime

Erano le 3:30 del mattino, quando una nave al largo dell'isola di Santa Cruz ha preso fuoco. A bordo c'erano 34 persone, 5 sarebbero state salvare, mentre altre risultano disperse.

Potrebbe essere di 34 morti il bilancio delle vittime dell'incendio che ha colpito l'imbarcazione in California. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sviluppatosi all'alba avrebbe colto nel sonno le persone a bordo della nave che trasportava persone appassionate di immersioni subacquee.

La guardia costiera americana e i vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi navali e aerei, per salvare gli oltre 30 passeggeri, a bordo della nave da 75 piedi. I soccorritori sono riusciti a portare in salvo alcune delle persone sulla nave e, in un tweet, la guardia costiera specificava che le operazioni erano ancora in corso, per raggiungere gli altri passeggeri.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd — USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) 2 settembre 2019

Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il rogo, che continua a divampare. Per questo, i vigili del fuoco non hanno ancora potuto salire sulla nave, per verificare se ci siano dei sopravvissuti: "Continuiamo a sperare che qualcuno abbia nuotato fino a riva. Quando hanno gettato l'ancora erano molto vicini alla costa. Dobbiamo sperare, ma ci prepariamo al peggiore scenario "

Le 5 persone salvate erano i membri dell'equipaggio che, trovandosi in cabina, sono riusciti a uscire, mentre i passeggeri (le 34 ancora a bordo) si trovavano sotto coperta e potrebbero essere rimasti intrappolati dal fuoco.