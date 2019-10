Neonata trovata viva in un vaso sotterrato

Una vicenda triste ma con un risvolto positivo giunge dall'India, precisamente da Bareily nell'Uttar Pradesh; una coppia triste e affranta per la perdita della propria figlia, nata morta, è stata testimone di un incredibile ritrovamento: una bambina sepolta ma ancora viva.

La coppia, Hitesh Kumar e Vaishali, si trovava sul luogo della sepoltura quando è stata rinvenuto, a tre metri di profondità, un vaso di terracotta contenente una bimba di appena tre giorni. La piccola aveva respirava a malapena; trasportata d'urgenza in ospedale, ora è in cura per un'infezione polmonare.

Il pediatra, dott. Saurabh Anjan, che ha in cura la neonata, ha affermato che i bambini prematuri hanno spesso bisogno di minor apporto d'ossigeno per sopravvivere. Sempre secondo i medici, la bambina ha ricevuto ossigeno grazie alla porosità del terreno. Inoltre, lo stesso dottor Saurabh Anjan ha aggiunto: "Attualmente è in stato di ipotermia e costantemente sottoposta a supporto di ossigeno. I suoi polmoni hanno contratto un'infezione e non è in grado di nutrirsi direttamente. Le stiamo offrendo ogni possibile trattamento. Il suo peso corporeo è solo di 2,5 libbre (circa 1,1 kg). Le sue condizioni suggeriscono che si tratti di una bambina prematura e con più di tre giorni di vita quando è stata portata in ospedale perché il suo cordone ombelicale era già caduto. Ha usato il suo grasso bruno noto anche come tessuto adiposo marrone, un tipo speciale di grasso corporeo che viene attivato per mantenere la temperatura interna, per sopravvivere. È sopravvissuta nonostante il suo numero di piastrine fosse sceso a 10.000, mentre la gamma normale è di 150.000 mostrando il carattere di una vera combattente."

Secondo la testimonianza diretta di Hitesh, l'uomo e la moglie si trovavano sul posto dove stavano scavando la tomba per la figlia, quando all'improvviso con la vanga è stato colpito un vaso di terracotta contenuto in una borsa e con all'interno la neonata viva. Immediatamente l'uomo ha chiamato l'ambulanza e la polizia. Ora la coppia spera di poter procedere con un'adozione, come affermato da Pooja, la sorella di Viashali ai giornalisti del luogo: "Mia sorella e suo marito sono stati devastati dopo aver dato alla luce un nato morto, ma questa bambina ha dato loro alcune speranze. Sono disposti ad adottarla e si avvicineranno al comitato per il benessere dei bambini una volta che sarà completamente guarita e abbastanza in forma per tornare a casa."