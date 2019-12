Nessuno cede il posto alla moglie incinta: il marito diventa una sedia

Nessuno si alza per lasciare il posto alla moglie incinta. Così, un uomo si è trasformato in una sedia vivente. È successo in un ospedale di Hegang, nella provincia di Heilongjiang nella Cina nord-orientale.

I due, infatti, erano nella sala d'attesa, ad aspettare di effettuare una visita con il ginecologo. Il filmato delle telecamere di videosorvegliana mostra la donna col pancione: sembra faccia fatica a reggersi in piedi. Ma nessuna delle persone sedute sulle seggioline del corridio si alza, per cederle il posto. Al contrario, la maggior parte dei presenti continua a guardare il cellulare, indifferente alle difficoltà della futura mamma.

A quel punto, ci pensa il marito a risolvere la situazione. L'uomo, infatti si siede per terra e le fa segno di appoggiarsi alle sue spalle. Una volta seduta, la donna, visibilmente stanca, inizia a massaggiarsi le gambe, mentre il futuro papà le passa una bottiglietta, per permetterle di bere durante l'attesa.

La polizia, che ha condiviso il filamto sui social media, ha criticato le altre persone presenti in ospedale, che hanno mostrato indifferenza verso la donna incinta, anche quando è stata costretta a sedersi sulle spalle del marito. La clip, secondo le autorità, potrebbe essere intitolata "indifferenza".

Secondo quanto riporta Fanpage, gli utenti elogiano il marito: "Quell’uomo potrebbe reggere da solo tutto il cielo", scrive qualcuno. Un altro utente invece ribatte: "Mi vergognavo di me stesso mentre guardavo l'uomo seduto. Mia moglie non l'ho trattata così bene quando era incinta". Ma tra i commenti ci sono anche quelli di chi critica il comportamento dei presenti. Infine ci sono anche gli utenti critici verso la donna, che sostengono che avrebbe potuto riposarsi su alcune sedie libere poco lontano. Ma, forse, così non avrebbe sentito la chiamata del ginecologo.