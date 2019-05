Nevada, entra in travaglio mentre va in ospedale e partorisce in macchina

Stava andando in ospedale in macchina, in vista del parto del quarto figlio, una bambina. Ma la piccola non ha voluto aspettare ed è venuta alla luce in auto, durante il tragitto.

Il marito stava accompagnando la donna incinta in ospedale. In macchina, oltre a loro due, viaggiavano gli altri tre figli, seduti sui sedili posteriori dell'auto. Durante il tragitto, la donna ha iniziato a sentire le doglie e le contrazioni hanno iniziato a ripetersi con un intervallo di tempo sempre più ravvicinato. Poi, la donna è entrata in travaglio.

Il padre della piccola, Michael Anthony Addison, aveva chiesto al figlio maggiore, di 10 anni, di filmare tutta il tragitto in ospedale, convinto che sarebbe stato un viaggio tranquillo. Quando la madre è entrata in travaglio, il ragazzino ha continuato a riprendere la scena, mentre il padre incoraggia la moglie e rassicura gli altri bambini, spaventati dalla situazione. Il video del parto è stato condiviso sui social e subito è diventato virale, tanto che alcuni utenti si sono attivati per l'acquisto di un minivan, così da permettere alla famiglia del Nevada di poter viaggiare comodamente insieme.

La bimba, in poco tempo, è venuta al mondo e quando la donna è arrivata in ospedale aveva già partorito. Mamma e piccola stanno bene.