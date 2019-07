New York al buio per tre ore a causa di un blackout

New York ha dovuto fare i conti con un gigantesco blackout che ieri sera, è iniziato verso le 18,45, ha tenuto in scacco la Grande Mela per più di tre ore. I maggiori disagi si sarebbero registrati a Manhattan. Dai dati riferiti dalla società dei trasporti pubblici di New York, la ConEdison, sarebbero rimasti al buio in 40mila. Moltissimi problemi sono stati rilevati sia per le strade, dove i semafori non funzionavano, andando così a creare notevoli problemi al traffico, sia in metropolitana. I convogli, zeppi nella serata di sabato sera, sono stati evacuati dopo essere rimasti letteralmente al buio lungo tutta la tratta della rete.

Anche i cinema e tutti i teatri di Broadway sono stati chiusi e le persone al loro interno fatte evacuare. Alcuni attori avrebbero improvvisato lo spettacolo in strada, per cercare di sdrammatizzare la situazione, fedeli al detto “Show must go on” . Senza luce gli schermi luminosi di Times Square e l’insegna luminosa del Radio Music Hall. Il blackout ha colpito anche molti grattacieli e abitazioni private, creando notevoli problemi ai cittadini rimasti nelle case. Senza luce anche il Columbus Circle e il complesso del Lincoln Center. Fortunatamente secondo gli ultimi dati non vi sarebbero stati feriti.

Le zone maggiormente colpite sono comunque state quella dell’Upper Side di Manhattan e di Midtown. Coinvolta anche la stazione di Columbus Circle, particolarmente affollata nel fine settimana per i tanti turisti e residenti che volevano assistere al Manhattanhenge, lo spettacolo della natura che offre un tramonto perfettamente allineato alle strade tra i grattacieli. Il fenomeno si verifica due volte all’anno, una delle quali proprio in queste due notti, del 12 e del 13 luglio.