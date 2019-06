New York, ecco le punching bag per sfogare lo stress

Sacchi da boxe gialli, posizionati vicino a lampioni e semafori. Così New York vuole combattere lo stress dei suoi abitanti.

Ideati da uno studio di design della Grande Mela in occasione della Design Week, i cuscinoni sono dedicati a chi vuole scaricare lo stress da vita metropolitana con pugni e calci. E non stupisce sapere che le punching bag hanno avuto fin da subito un grande successo.

Montati su un piedistallo con la scritta "Public Punching Bag", i sacchi stanno attirando sempre più cittadini e turisti che, in fila ai semafori, decidono di sfogare rabbia e stress.