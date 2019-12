New York, tornano gli Ufo: avvistati da 14 persone ​oggetti non identificati

Non erano fuochi d'artificio, né aerei, né droni. Ne sono sicuri i 14 newyorkesi che, quest'estate, hanno segnalato il passaggio di oggetti non identificati. Torna così il mistero degli Ufo.

Lo ha rivelato il centro di Ufologia nazionale, che ha pubblicato le testimonianze di chi ha visto " sigari volanti ", " triangoli " e " punti bianchi " nei cieli di New York. Gli avvistamenti sono stati registrati tra luglio e settembre.

L'ultimo, secondo quanto riporta Agi, è avvenuto la sera del 27 settembre, nel Queens. Una persona ha raccontato di aver visto da un balcone una luce " banca e luminosa " che avrebbe attraversato il cielo improvvisamente, per poi " scomparire nel giro di pochi secondi ". Dietro di sè, però avrebbe lasciato una traccia, prima che l'orizzonte tornasse buio. La settimana prima, a Brooklyn, " un oggetto non identificato di colore argento si è alzato in verticale verso il cielo, si è fermato per poi muoversi rapidamente da ovest a est, quando poi ha raggiunto una certa area, credo fosse il Queens, si è fermato ed è scomparso ". Ancora prima, alla fine di agosto, delle " luci rotonde " di colore rosso sono state segnalate a Staten Island: erano le tre di notte del 20 agosto.

Ma il luogo in cui si sono verificati la maggior parte degli avvistamenti è il Queens: il 4 agosto, un newyorkese ha riferito di aver visto " un oggetto molto largo e di colore oro è passato come un lampo ", mentre il 31 luglio ne sono stati visti uno di colore verde e un altro di colore " bianco e rosso " muoversi " come a zigzag ".

Il 25 luglio, nel Bronx, è stato cisto in cielo un oggetto " a forma di triangolo ", che ha cambiato improvvisamente direzione, mentre stava andando verso Sud. Il giorno prima, un'altra persona aveva visto una " sfera luminosa" , passata come un lampo e poi svanita all'improvviso. Tutti avvistamenti riferiti da singole persone, tranne uno: una coppia ha raccontato di aver notato un oggetto luminoso attraversare il cielo e poi scomparire.