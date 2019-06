Francia, Sarkozy sarà processato per corruzione

L'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy sarà sottoposto a un processo per corruzione. La notizia, che è stata riportata pure dall'agenzia Agi e che si basa su quanto rivelato da alcune fonti, rischia di suscitare parecchio scalpore. Soprattutto perché è la prima volta, almeno rispetto ai tempi recenti, che una fattispecie del genere sembra finire con l'interessare una persona che ha ricoperto la massima carica istituzionale e politica d'Oltralpe.

Qualche voce era circolata tempo fa rispetto ai presunti finanziamenti illeciti ricevuti dalla Libia in funzione delle elezioni presidenziali. Adesso, la vicenda riguarda altro: si tratta di un presunto tentativo, messo in campo circa cinque anni fa, e teso - come riporta l'agenzia citata - a " ottenere informazioni segrete da Azibert nell'ambito di un procedimento riguardante il sequestro delle sue agende nell"affaire Bettencourt' ". Bisognerà verificare nel corso del tempo, specie delle prossime ore, ma pare che il processo per corruzione all'ex inquilino dell'Eliseo, Nicolas Sarkozy, possa avere inizio già nel corso dell'estate che sta per iniziare.