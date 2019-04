Niente Luna per Israele: la sonda Beresheet si è schiantata

La sonda Beresheet di Israele si è schiantata nella fase finale di allunaggio. E' quanto comunica l’Agenzia Spaziale Israeliana. La sonda si è schiantata durante la fase di atterragio morbido previsto nel Mare della Serenità. Lo scopo della missione, la prima finanziata da privati, era fotografare e condurre esperimenti sulla superficie lunare e dimostrare la fattibilità dei viaggi spaziali economici. Costata circa cento milioni di dollari, la missione Beresheet ha spianato la strada alle future esplorazioni lunari a basso costo. A 22 km di distanza dalla superficie lunare, il lander ha inviato alla Terra un selfie che ha fatto il giro del mondo. In oltre 60 anni di esplorazione spaziale e dopo miliardi e miliardi di dollari investiti, solo tre nazioni sono riuscite a scendere sulla Luna.

Netanyahu:"Israele atterrerà sulla luna"

Durante la fasi di avvicinamento alla Luna, SpaceIL ha perso più volte il contatto radio con la piccola sonda Beresheet. Gli scienziati israeliani hanno sempre ripristinato la connessione, ma una nuova anomalia al propulsore principale seguita da un guasto alle comunicazioni, avvenuto pochi secondi prima il touchdown, è stato fatale per la piccola astronave da 160 kg per 1,5 metri. Per rallentare la sua discesa verso la superficie lunare, il lander era equipaggiato con un motore principale ed otto piccoli proprulsori secondari. L’Agenzia Spaziale Israeliana ha confermato anomalie al propulsore principale Leros (costruito in Inghilterra), durante la fase finale di allunaggio. Invani tutti i tentativi di riavviare il proprulsore principale. La delicata discesa sulla Luna si sarebbe dovuta completare in circa venti minuti.

La sonda Beresheet (che in ebraico significa "in principio") è stata costruita da SpaceIL dopo otto anni di sviluppo. L'organizzazione non profit israeliana collabora con l’Israel Aerospace Industries e l’Israel Space Agency. Il Lander è stato lanciato il 22 febbraio scorso da un razzo SpaceX Falcon 9 decollato da Cape Canaveral, in Florida. Nelle sette settimane successive, la sonda ha compiuto diverse orbite sempre più ampie attorno alla Terra, prima di essere catturata dalla gravità della Luna. Una procedura lunga, ma molto economica. La distanza media tra la Terra e la Luna è di 380.000 km. Beresheet ha percorso quella distanza più di quindici volte. Il due aprile scorso, infine, SpaceIL ha effettuato una correzione di rotta, attivando per 72 secondi i propulsori della sonda. L'allunaggio era previsto intorno alle 21 di ieri sera, nel bacino del Mare Serenitatis, il Mare della Serenità, nell'emisfero nord della Luna. È un sito scuro coperto di lava di un'antica eruzione vulcanica, una fonte di anomalie magnetiche e gravitazionali. Se l'allunaggio si fosse concluso con successo, Beresheet avrebbe inviato dati per 96 ore prima di danneggiarsi in modo irreversibile e trasformarsi in archeologia spaziale: il veicolo, infatti, non era stato progettato per resistere alle temperature estreme della Luna.

L'ex Unione Sovietica raggiunse la Luna nel 1966, effettuando il primo atterraggio morbido con l'astronave Moon 9. Tre anni dopo, la NASA sbarco sulla Luna il primo equipaggio umano. Lo scorso dicembre, lander e rover della missione cinese Chang'e 4, hanno raggiunto il lato oscuro della Luna. In ogni caso, Beresheet è il veicolo spaziale più piccolo ed economico ad aver mai toccato il suolo lunare. Ha trasportato con se una Bibbia, dei disegni realizzati da alcuni bambini israeliani ed un hard disk con milioni di pagine di Wikipedia in inglese.