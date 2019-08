Noleggia una Lamborghini e la distrugge sul marciapiede

È durata poco la corsa di un ragazzo alla guida di una Lamborghini per le strade di Beverly Hills, in California. Il giovane aveva preso a noleggio l'auto di lusso e voleva far sentire ai suoi amici la potenza della macchina.

Così, quando al semaforo è scattata la luce vedere, il "pilota" ha premuto il piede sull'acceleratore. Forse con un po' troppa grinta. Come si vede dal video realizzato dagli amici, dopo pochi metri la Lamborghini ha virato a destra per poi finire la sua corsa sul marciapiede.

La macchina appena noleggiata è stata distrutta, tra le urla degli amici increduli che hanno ripreso tutta la scena. Illeso l'autista.