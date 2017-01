"Non chiamatele 'madri in attesa', i trans potrebbero offendersi"

Non chiamatele "madri in attesa". Arriva dall'Associazione medica britannica il curioso invito, con il quale chiedono di non utilizzare il termine per riferirsi alle donne che presto avranno un bambino, perché potrebbe offendere le persone transessuali.

Meglio "persone incinte", sostiene l'associazione, perché termine più neutro. Un suggerimento contenuto in un documento a uso interno dello staff, che prende in considerazione una serie di terminologie da evitare, nel timore che possano recare offesa a qualcuno.

Una carta del "politically correct", secondo cui gli anziani preferirebbero essere chiamati "persone più anziane", le rampe studiate per i disabili dovrebbero essere indicate come "rampe accessibili" e per uomini e donne si dovrebbero utilizzare i termini "biologicamente maschio" e "biologicamente femmina".

Una guida - spiega l'associazione, in una nota citata dal Telegraph -, non un suggerimento ai 156mila medici su come trattare i propri pazienti. Ma un documento che comunque fa riflettere.