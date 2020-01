La nonna cala nel vuoto il nipotino per salvare il suo gatto

È un piano davvero folle quello che ha messo in atto a una nonnina cinese e che in poche ore ha fatto il giro del web.

Condominio nella città di Nanchong, nel cuore della Cina. La signora all'improvviso si è accorta che il suo gattino era finito sul balcone del piano di sotto. Preoccupata per la salute del micio, ha cercato in tutti i modi di recuperarlo. L'inquilino che abita nell'appartamento sotto a quello della signora non era in casa e così la donna ha dovuto escogitare un altro piano.

Cosa fare? Magari aspettare il suo ritorno. Invece no. La nonnina cinese ha iniziato a pensare fino a quando non le è venuto in mente un piano "geniale". Far arrivare il nipotino al terrazzo sottostante per recuperare l'animale. Come? Legandolo con una corda e calandolo dall'alto. Una idea folle che però alla nonna è subito sembrata quella giusta per riavere a casa il suo amato felino.

E così è iniziata l'operazione di recupero del gattino. La donna ha quindi legato con una corda il nipotino di sette e, aiutata da altre due persone, lo ha calato dalla sua casa al quinto piano fino al balcono del quarto piano. Una volta recuperato l'animale, il piccolo è stato fatto salire lentamente fino a casa, sempre attaccato alla corda. Un salvataggio nel vuoto che per fortuna non ha avuto tragiche conseguenze.

L'accaduto è stato ripreso da qualche passante e in poche ore il video ha fatto il giorno del mondo. Come prevedibile, la anziana cinese è stata travolta da una valanga di critiche per il suo comportamento. Come riporta La Stampa, il primo a puntare il dito contro la nonnina è stato il portavoce del comitato residenziale locale che ha sottolineato i rischi fatti correre al bambino che era stato lasciato a casa dei nonni dai genitori che lavorano fuori città.

La nonna si è subito difesa dalle accuse dicendo che al bambino non è successo nulla e che in quel momento non si è resa conto dei pericoli che ha fatto correre al suo piccolo nipotino. Solo dopo aver visto alla televisione il filmato realizzato da qualche passante, ha capito quanto rischiato. Per fortuna, il salvataggio del gattino ha avuto un lieto fine.