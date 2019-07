Un nonnino di 96 anni corre i cinque mila metri in 42 minuti: è record

C'è un signore di 96 anni che corre più veloce del tempo che passa e degli anni che ha. Si chiama Roy Englert, è nato nel 1923 ed è un podista, da sempre.

Bene, alla sua veneranda età ha deciso di iscriversi e dunque di partecipare agli Usatf Masters Outdoor Championship, sbaragliando la concorrenza con una corsa che entra nel Guinness dei Primati.

L'atleta 96enne, infatti, ha aggiunto un altro record alla sua oltremodo longeva carriera, correndo i cinque mila metri in 42 minuti, 30 secondi e 23 centesimi, migliorando il precedente record di circa 8 minuti. Insomma, una vera e propria impresa, che si aggiunge ai record sugli 800 e i 1500 metyri nella fascia d'età 95-99 anni.

Il signor Englert è un avvocato in pensione da decenni che vive - come scrive Il Messaggero - in una comunità lòper pensionati di Lake Ridge (Virginia, Usa) e si allena su un tapis roulant percorrendo due/tre miglia al giorno almeno tre volte a settimana.



96 year old Roy Englert set a new 5K age division world record in Ames today. How did Roy do it?@MarkFreundTV finds the simplest explanation is the correct one. pic.twitter.com/2BfIXPyeo6