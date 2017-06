Norvegia, il video sulle adozioni che sta commuovendo il web

Serve un villaggio per crescere un bambino dice il vecchio adagio e l'agenzia di publicitari Kitchen di Oslo l'ha preso alla lettera quando ha realizzato questo spot per cercare famiglie affidatarie in Norvegia.

La clip fa parte della più ampia campagna promossa dall'ufficio governativo norvegese Bufdir (Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs) con l'obiettivo di reclutare famiglie norvegesi disposte a ospitare un minore in affido.

Il video, che nella prima settimana dalla sua pubblicazione ha ottenuto oltre 120 milioni di visualizzazioni o 3 milioni di condivisioni sui social, ha commosso il web. Il protagonista è un bambino che, al momento della ricreazione, apre il suo cestino per il pranzo solo per trovarlo vuoto.

Sconfortato il piccolo esce in corridoio per bere un po' d'acqua dalla fontanella. Al suo ritorno, prende il porta pranzo per riporlo nello zaino, quando si accorge che è diventato improvvisamente più pesante. Incredulo lo scuote e sente dei rumori, allora apre la scatola e.... (GUARDA IL VIDEO)

"Le soluzioni sono spesso più vicine di quanto si pensi", è il motto dello spot. E la generosità dei compagni di classe del bimbo lo dimostra. Ora tocca ai grandi fare la loro parte.