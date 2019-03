Norvegia, la "Viking Sky" è un gioiello del "Made in Italy"

Era stata costruita da Fincantieri ed era stata consegnata nel gennaio del 2017 all'armatore "Viking Ocean Cruises". La nave da crociera che, proprio in queste ore, è in balia del mare in burrasca al largo delle coste norvegesi, stava trasportando circa 1.300 passeggeri. Che, ora, le autorità stanno cercando di mettere in salvo.

Le caratteristiche

L'imbarcazione ha una stazza lorda di 47.800 tonnellate. La sua grandezza si può quantificare in campi da calcio: è, infatti, lunga 228 metri (oltre due campi) con una larghezza massima di 29 metri (metà di un campo). Virgin Star è la terza della sua serie di cinque navi commissionate: ha 465 cabine passeggeri, con una capacità di ospitare 930 persone paganti. Per l'equipaggio, invece, 260 cabine e il numero massimo di persone a bordo arriva a 1.413. I motori della nave forniscono una potenza totale di 23.520 Kilowatt che consentono una velocità massima di 20 nodi. A causa dell'avaria, la Viking Sky, secondo quanto riportato dal sito Vesselfinder, sarebbe praticamente ferma e segnerebbe una velocità di 1,6 nodi (che corrispondono a circa tre chilometri l'ora).