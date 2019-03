Nove infermiere incinte nello stesso reparto di maternità

Nove infermiere diventeranno mamme a breve distanza di tempo. Fin qui nulla di particolarmente strano, se non fosse che le infermiere in questione lavorano nello stesso ospedale e nel medesimo reparto, quello di maternità. Evento sicuramente degno di nota questo che si sta per verificare nel Maine Medical Center di Portland, negli Stati Uniti. E per tutte le future mamme il nascituro dovrebbe venire alla luce tra aprile e luglio. A divulgare la notizia online è stata la Cnn. Ovviamente, dopo la felicità per la storia in questione, le pazienti dell’ospedale hanno iniziato a preoccuparsi. Soprattutto quelle che questa estate dovranno partorire. Il dubbio è soprattutto uno, ci sarà abbastanza personale? Il Medical Maine Center, dopo essersi congratulato con le proprie dipendenti in dolce attesa, si è preoccupato di rassicurare le pazienti.

Il reparto maternità ha già pronto un piano per assicurare l’assistenza a tutte le gestanti. Le infermiere incinte si sono dette felici di poter condividere questa esperienza unica. E anche lavorare insieme e confrontarsi in un momento così particolare della propria vita è stato un evento particolare ma speciale. Erin Grenier, una di loro, ha raccontato che “Quando ognuna di noi ha svelato di essere incinta, penso sia stato ogni volta un annuncio più felice, e siamo tutte lì, le une per le altre” . Si sostengono a vicenda le infermiere, che oltre a condividere lo stesso lavoro, adesso condividono la stessa gioia, il miracolo di una futura vita che sta crescendo dentro di loro.