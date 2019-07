La nuova tattica deterrente non strategica della Russia

Il K-186 Omsk è il primo sottomarino a propulsione nucleare di terza generazione classe Oscar II, a raggiungere lo standard 949AM. Grazie ai nuovi lanciatori, il K-186 Omsk potrà trasportare fino a 72 missili da crociera supersonici Kalibr 3M54. E’ il primo asset della nuova tattica deterrente non strategica della Russia per dissuadere un potenziale aggressore.

Russia, sottomarini lanciamissili antinave classe Oscar II

I sottomarini lanciamissili antinave a propulsione nucleare di terza generazione classe Oscar II Progetto 949A, sono entrati in servizio a metà degli anni ’80. Lunghi 154 metri e larghi 18, i 949A sono tra i più grandi sottomarini mai costruiti, superati soltanto dalle classi strategiche Typhoon /Progetto 941 Akula ed Ohio americana. Le piattaforme a doppio scafo (come quasi tutti i progetti sovietici del dopoguerra) sono state espressamente progettate in ruolo carrier-killer, per contrastare la proiezione strategica delle portaerei della Marina Militare degli Stati Uniti e dei gruppi da battaglia posti a loro difesa. Successivamente, avrebbero colpito i convogli mercantili, così da ridurre il flusso dei rinforzi americani e canadesi verso l'Europa. La particolarità dei vettori carrier-killer, si riflette nella spiccate capacità di sopravvivenza contro i siluri convenzionali. La distanza tra lo scafo a pressione interna (diviso in dieci scomparti) e quello esterno idrodinamico, sugli Oscar II è di oltre tre metri. Alimentati da due reattori nucleari ad acqua pressurizzata OK-650, possono raggiungere una velocità massima di trentasette miglia all'ora in immersione ad una profondità massima di seicento metri. L'autonomia stimata è di 120 giorni.

I carrier killer delle portaerei USA

La classe Oscar II Progetto 949A, era stata concepita come una piattaforma ideale per i sistemi d’arma di alta fascia. La flotta 949A è armata con 24 missili antinave P-700 Granit/SS-N-19 Shipwreck. Si tratta di una capacità offensiva doppia rispetto ai sottomarini classe Charlie ed Echo II. Progettati alla fine degli anni ’70, i missili antinave corazzati SS-19- Shipwreck, sono lunghi dieci metri e pesanti otto tonnellate. Integrano alcune delle prime capacità networking e tattiche di swarm cooperative automatizzate. Possono imbarcare testate termonucleari da cinquecento kilotoni o convenzionali da 750 kg. I Granit raggiungono il bersaglio ad una velocità massima di Mach 2,5 (ramjet nella fase finale), ad una distanza massima di 650 km. I missili erano collegati in rete. Lanciati a sciame, condividerebbero le informazioni di targeting e le diverse angolazioni di attacco, stabilendo la priorità tra i bersagli da colpire. Per l'autodifesa, gli Oscar II sono equipaggiati con sei tubi lanciasiluri: quattro da 533 mm e due da 650 mm

La flotta Oscar II

L'Unione Sovietica aveva concepito la flotta Oscar II su diciotto unità lanciamissili. Mosca riuscì comunque a garantire fondi (totali e parziali) per undici sottomarini lanciamissili da crociera a propulsione nucleare 949A. L'Ammiragliato russo gestisce una flotta di otto Oscar II: tre inquadrati nella Flotta del Nord e cinque con la Flotta del Pacifico. I sottomarini classe Oscar II Progetto 949A K-266 Orel, K-119 Voronezh e K-410 Smolensk, risultano in servizio attivo ed inquadrati con la Flotta del Nord. Il K-266 Orel è ritornato ufficialmente in servizio nell'ottobre dello scorso anno, dopo essere stato in manutenzione presso il cantiere Zvezdochka, nella regione di Arkhangelsk, nella Russia del Nord, a causa di un incendio avvenuto a bordo nell'aprile del 2015, mentre si trovava nel bacino di carenaggio. Il 18 ottobre del 2016, il K-410 Smolensk ha lanciato un missile da crociera Granit, colpendo il bersaglio designato nell’arcipelago Novaja Zemlja, nell'Artico.

Dei cinque sottomarini inquadrati con la Flotta del Pacifico, risulta attivo il K-456 Tver. Il K-132 Irkutsk, il K-442 Chelyabinsk ed il K-186 Omsk sono entrati in cantiere per la conversione allo standard 949AM. Le unità dovrebbero ritornare in servizio tra il 2020 ed il 2022. Il K-173 Krasnoyarsk è in attesa di demolizione ed è stato rimosso dal servizio attivo. Del sottomarino Khabarovsk Progetto 09851 da 170 metri, non sappiamo praticamente nulla, se non che è ritenuto simile alla classe strategica Borei Progetto 955А. Il K-141 Kursk, affondato per un tragico incidente il 12 settembre del 2000, apparteneva alla classe Oscar II.

Il sottomarino K-329 Belgorod Progetto 09852, evoluzione della classe Oscar II infine. Lungo 184 metri, è il primo vettore della Russia ad essere armato con i siluri radioattivi Poseidon. E' attualmente il sottomarino più grande del mondo

Sottomarini classe Oscar II: lo standard 949AM

Il K-186 Omsk, è il primo sottomarino classe Oscar II a raggiungere lo status 949AM. L'unità ha già lasciato il cantiere di Bolshoy Kamen e, proprio in queste ore, sta imbarcando l'intera salva di missili 3M54 Kalibr. Secondo quanto affermano i russi, tra due settimane il K-186 Omsk ritornerà in servizio attivo con la Flotta del Pacifico. Lo standard 949AM è stato annunciato lo scorso anno dalla Marina russa. La riconversione, che non necessita di alcun intervento o modifica esterna allo scafo, consente ai sottomarini classe Oscar II di imbarcare fino a 72 missili da crociera supersonici antinave 3M54 Kalibr. Sistema d'arma Kalibr, lo ricordiamo, divenuto l'asset principale della nuova strategia deterrente non strategica russa. La variante supersonica antinave ha una velocità di crociera di Mach 0,8. Nelle fasi finali, il Kalibr raggiunge Mach 3, scendendo ad una quota di avvicinamento di soli 4,6 metri. Tali caratteristiche, rendono la sua intercettazione estremamente difficile. Oltre alla maggiore capacità offensiva, lo standard 949AM prevede l'implementazione di nuovi sistemi vitali e di navigazione. Lo standard 949AM ha un costo di 180 milioni di dollari ad unità. Il K-132 Irkutsk ed il K-442 Chelyabinsk, si trovano attualmente presso il cantiere Zvezda, nell'Estremo Oriente russo. Saranno i prossimi sottomarini classe Oscar II, ad essere riconvertiti per i sistemi missilistici Kalibr.

Russia, il piano di smantellamento della Marina

In base ai documenti ufficiali, sappiamo che entro il 2021 Mosca demolirà sei unità: due incrociatori lanciamissili a propulsione nucleare classe Kirov e quattro sottomarini strategici classe Delta III Progetto 667BDR Kalmar.

Russia, incrociatori missilistici a propulsione nucleare classe Kirov

Gli incrociatori missilistici a propulsione nucleare classe Kirov Progetto 1144 Orlan, rappresentano la massima espressione sovietica delle navi da battaglia di prima linea. Costruite in quattro esemplari, sono le più grandi nave da guerra a propulsione nucleare del mondo. Le Kirov da ventiseimila tonnellate, sono equipaggiata con missili antinave Granit e di difesa Fort, versione navale dell’S-300. Il loro armamento è cosi pesante che non esiste un loro equivalente occidentale. Come dotazione principale, le Kirov sono armate con venti missili SS-N-19 Shipwreck. Lo Shipwreck equipaggia le Kirov, la Admiral Kuznecov ed i sottomarini classe Oscar-II, pensati specificatamente per il ruolo di carrier-killer. Sarebbe corretto affermare che la classe Kirov, per concezione e potenza, è una via di mezzo tra le classi Ticonderoga e le Iowa americane. Concepite per la proiettare la potenza dell'Unione Sovietica, avrebbero dovuto scortare le portaerei a propulsione nucleare (rimaste sempre sulla carta) del Cremlino. Gli incrociatori lanciamissili a propulsione nucleare classe Kirov Admiral Ushakov (numero di serie 800 del Progetto 1144) ed Admiral Lazarev (numero di serie 801 del Progetto 11442) saranno demoliti entro il 2021 per una spesa stimata di undici milioni di dollari. Resta in servizio la Pyotr Veliky, ammiraglia della Flotta del Nord, In cantiere, infine, l'Admiral Nakhimov, commissionata dalla Marina sovietica nel 1988. I lavori di ammodernamento, già finanziati dal Cremlino, si dovrebbero concludere entro due anni. L'Admiral Nakhimov riceverà sistemi complementari di difesa aerea a corto e medio raggio Pantsir-ME, sistemi P-800 Oniks, missili ipersonici Tsirkon e le varianti navale dell'S-350 Vityaz (Redut) e dell'S-400 su 96 celle di lancio. Ciò consentirà alla nave da guerra di intercettare aerei, piattaforme stealth, missili balistici, ipersonici e da crociera.

Russia, smantellati i sottomarini strategici classe Delta III

Entro il 2021 la Russia disattiverà i sottomarini strategici a propulsione nucleare K-223 Podolsk, K-221 Petropavlovsk-Kamchatsky, K-433 Svyatoy Georgiy Pobedonosets Progetto 667BDR Kalmar/Кальмар, attualmente in riserva con la Flotta del Pacifico. Sarà smantellato anche il sottomarino d'attacco classe Victor III Progetto 671RTM/RTMK Shchuka (Luccio) B-414 "Daniel of Moscow", inquadrato con la Flotta del Nord.