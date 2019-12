Nuova Zelanda, erutta vulcano su White Island: morti e numerosi turisti dispersi

Una eruzione vulcanica, violenta e improvvisa, si è verificata nell’isola di White Island, una popolare meta turistica al largo della Nuova Zelanda. Secondo le prime informazioni, poco prima dell’esplosione in prossimità del cratere c’era un gruppo di persone impegnate in una escursione.

La National emergency management agency ha subito lanciato l’allarme e ha dichiarato che l'eruzione, avvenuta alle 14:11 ora locale, è da considerarsi molto pericolosa per quanti si trovano vicino al vulcano. Il sindaco di Whakatane, Judy Turner, ha affermato di temere per la vita di alcune persone che si trovavano in zona al momento dell’esplosione.

Il premier Jacinda Ardern ha confermato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Wellington, capitale della Nuova Zelanda, che al momento diversi turisti risultano dispersi. ' 'È una situazione che cambia e ovviamente tutti i nostri pensieri sono con le persone coinvolte", ha dichiarato la Ardern che ha sottolineato che nella zona “c'erano molti turisti sia sull'isola sia nelle vicinanze. Alcuni sono neozelandesi, ma molti altri sono stranieri".

I feriti, almeno una ventina, sono stati trasportati sulla spiaggia e sono stati medicati sul posto, in attesa che i soccorritori possano avvicinarsi e trasferirli sulla terraferma. Poco fa le autorità hanno dichiarato che 5 sono le persone morte. Il bilancio, però, è ancora provvisorio.

Nel frattempo è stato emesso un allarme di livello 4 su 5 per il vulcano, noto anche con il nome Maha Whakaari, che indica una "moderata eruzione", secondo l'agenzia scientifica GeoNet. Il timore delle autorità è l’alto numero di turisti nella zona. Sull’isola della Nuova Zelanda, infatti, vengono effettuati tour giornalieri che consentono a 10mila persone all'anno di visitare il Maha Whakaari, uno dei più famosi al mondo, che si trova a 48 km dalla costa della baia di Plenty. Per questo motivo, la polizia ha bloccato le strade e l'agenzia meteorologica MetService ha avvertito l’Aeronautica di evitare la zona in aereo.

Un visitatore, Michael Schade, che era su una barca per il rientro dopo l’escursione avvenuta nella mattinata, ha filmato la nube di ceneri e fumo prodotti dall'attività del vulcano. Alla Bbc ha raccontato che fino a 30 minuti prima si trovava proprio sul cratere.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt