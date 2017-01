Obama fa commuovere Biden: a lui la Medaglia della libertà

Ci hanno scherzato per anni sul forte legame tra Barack Obama e Joe Biden, tanto che il presidente uscente degli Stati Uniti lo ha voluto ricordare ieri, quando ha celebrato per l'ultima volta il suo numero due, accanto a lui per due mandati presidenziali.

" Questo darà a internet un'ultima chance per parlare di noi ", ha detto Obama al raccolto pubblico presente alla Casa Bianca, appena dopo averlo definito " il miglior vicepresidente che l'America abbia mai avuto " e " la scelta migliore non solo per me, ma per gli americani " e ricordandone la lunga carriera al servizio dello Stato, da quando aveva 29 anni.

Non solo un'occasione per ricordare otto anni di presidenza, ma anche per insignire il suo vice della più alta onorificenza che gli Stati Uniti prevedono per i civili, la Medaglia della libertà. Un riconoscimento che Biden non si aspettava, tanto che le telecamere hanno ripreso un suo momento di visibile commozione, poco prima che gli venisse consegnata.