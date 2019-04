"Ogni giorno perdo ​un pezzo di mia figlia, affetta da demenza"

La piccola Mirryn ha solamente due anni, ma il suo cervello si sta consumando e la sua vita è simile a quella di una persona anziana. Aveva dieci mesi, quando la mamma si è accorta che la bimba non riusciva più a tenere in mano gli oggetti e a rimanere sollevata: "Demenza infantile", hanno diagnosticato i medici.

Ora Mirryn ha bisgono di continue cure, è costretta a rimanere sdraiata e viene nutrita con un sondino allo stomaco. "La sto perdendo pezzo per pezzo e alla fine smetterà di respirare. Forse non arriverà a Natale" , dice la mamma, che su GoFoundMe ha lanciato una raccolti fondi, per poter comprare un sedile speciale, chiamato P Pod, che permette alla piccola di stare seduta, proteggendo la postura e facendola respirare meglio. La malattia sta agendo molto velocemente sul corpo della piccola, che in poco tempo ha visto ridursi di metà il suo cervello: ora "ha perso il contatto visivo, non può interagire, la sua vista si sta danneggindo e non può ingoiare" .