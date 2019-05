Ohio, medico dell'università abusò di 177 studenti

Abusò di 177 studenti e i dipendenti del college, pur sapendo quanto stava accadendo, non denunciarono nulla.

Richiard Strauss, medico membro del team medico dell’Ohio State University tra il 1979 e il 1997 commise le molestie e gli abusi senza che nulla venisse fatto per bloccarlo; la vicenda è stata rivelata da un rapporto della scuola che potrebbe costare carissima all'università per le cause intentate dalle vittime. Michael Drake, rettore dell'Ohio State ha espresso "profondo rammarico e le sincere scuse ad ogni persona che ha subito gli abusi di Strauss", parlando di fallimento dell'istituzione da lui oggi rappresentata e ringraziando le vittime per il loro coraggio nel denunciare quanto hanno subito.

Nel corso di quasi venti anni Strauss sarebbe stato colpevole di aver palpeggiato, toccato gli studenti durante gli esami fisici i quali venivano anche osservati negli spogliatoi. Secondo le vittime questi atteggiamenti erano noti a tutti, quasi di "dominio pubblico", ma ne gli allenatori ne gli altri medici del dipartimento di atletica e dal dipartimento di salute, che avrebbero saputo quanto stava accadendo, dissero nulla fino al 1996.

Solo grazie alle denunce degli studenti il medico venne poi rimosso dal suo posto, pur rimanendo membro di ruolo della facoltà; Strauss, così, decise di aprire una clinica fuori dal campus e ebbe la nomina di professore emerito, carica che ricoprì sino al suo suicidio, avvenuto nel 2005.