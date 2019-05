Olanda, foto dei bimbi scomparsi sugli schermi dei bancomat

Una trovata molto più efficace delle vecchie foto sui cartoni del latte quella di impiegare i bancomat per aiutare a ritrovare i bambini scomparsi. È questa infatti l'ultima idea dell'Olanda, primo caso registrato nel mondo, che ha deciso di far apparire le foto dei bambini scomparsi sui monitor degli sportelli automatici per il prelievo del denaro situati nei maggiori punti di transito, con la speranza di massimizzare ancora una volta la diffusione dei profili ricercati e l'auspicio che qualche cliente contatti le autorità per fornire informazioni preziose. Sono circa trecento gli sportelli automatici delle banche che da giorni hanno iniziato a mostrare le foto dei minori dei quali si sono perse le tracce. Gli sposrtelli interessati sono soprattutto negli aeroporti, nei centri commerciali e nei maggiori luoghi turistici.

L’iniziativa coinvolge l’organizzazione olandese Vermist Kind Alert e la rete internazionale Amber Alert, entrambe specializzate in sistemi d’allerta, e i maggiori istituti di credito della Nazione, che hanno abbracciato la causa scegliendo di proiettare le foto dei bambini scomparsi e il video di questa campagna pubblicitaria a discapito di messaggi promozionali dei propri servizi.

Il messaggio lanciato da questa campagna invita inoltre i cittadini a iscriversi alle due organizzazioni e scaricare le loro applicazioni in modo da ricevere sullo smartphone gli avvisi relativi ai bambini scomparsi.