Olanda, sotto accusa personaggio del folklore natalizio: "È razzista"

In Olanda infuria la polemica circa un personaggio rappresentativo della tradizione natalizia locale: “Zwarte Piet” , ossia “Peter il nero” .

Tale maschera folkloristica è uno dei personaggi principali delle sfilate che, dal 5 dicembre fino al termine delle vacanze di Natale, rallegrano le vie delle città del Paese. “Peter il nero” sarebbe un aiutante di San Nicola e i figuranti che lo interpretano negli eventi pubblici in questione indossano abiti dai colori vivaci e orecchini d’oro, oltre a sfoggiare sulle labbra un rossetto dalla tonalità accesa e un viso “truccato all’africana” . Elemento caratteristico del personaggio sarebbe appunto un volto dipinto di nero, che è stato additato dagli attivisti anti-razzisti - riporta la testata inglese The Guardian - come un esplicito richiamo all’epoca dello schiavismo e della sottomissione delle popolazioni africane ai colonialisti europei. La contrapposizione tra oppositori degli antichi cortei e difensori della tradizione natalizia, ricorda l’emittente americana Fox News, è addirittura sfociata, nel 2017 a Eindhoven, in una vera e propria rissa, che è stata allora sedata soltanto grazie all’intervento della polizia.

In un primo momento, gli organizzatori della manifestazione hanno reagito alle contestazioni negando con forza che la fisionomia di “Peter il nero” rappresentasse una presa in giro ai danni dei cittadini africani. Tuttavia, i promotori dell’evento, poiché le critiche dei movimenti anti-razzisti si sono sempre più esasperate, hanno alla fine provveduto a effettuare profondi cambiamenti.

Da oggi in poi, i figuranti che impersoneranno la maschera avranno le stesse fattezze di uno “spazzacamino” . Il personaggio del folklore d’Olanda smetterà appunto di esibire vestiti sgargianti e una faccia colorata di nero, e prenderà quindi parte alle storiche sfilate con abiti e viso completamente ricoperti di fuliggine.

Soddisfazione per le modifiche apportate alla fisionomia di “Peter il nero” , finalizzate a eliminarne i “connotati razzisti” , è stata espressa da Jerry Afriyie, leader dell’organizzazione Kick Out Zwarte Piet. Egli, promotore della messa al bando della maschera folkloristica, si è infatti rallegrato dicendo: “È una giornata storica e bellissima. Questa è una vittoria per tutti coloro che lottano affinché abbiano luogo in Olanda delle sfilate prive di messaggi discriminatori e che allietino i membri di qualsiasi comunità. È giusto portare avanti le tradizioni, ma le stesse devono adeguarsi alla mutata sensibilità dell’opinione pubblica e ai valori della società contemporanea” .