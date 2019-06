Oman, petroliere in fiamme dopo attacco: sale la tensione nel Golfo

Due petroliere sono in fiamme nelle acque del Golfo dell'Oman. L'incidente ha ancora dei risvolti misteriosi, ma i media internazionali già parlano di un attacco.

La notizia è stata data questa mattina dai media iraniani, che hanno lanciato l'allarme per un'esplosione che sarebbe stata la causa dell'incidente. Dalle prime informazioni, sarebbero due le petroliere coinvolte nell'incidente: la Front Altair, battente bandiera delle Isole Marshall, e la Kokuka Courageous, ques'ultima battente bandiera di Panama. Gli equipaggi sono già stati evacuati dalla marina militare dell'Iran.

La Quinta Flotta degli Stati Uniti, con base operativa in Bahrein, ha detto di aver ricevuto richieste di soccorso da parte delle petroliere alle 6:12 e alle 7 di mattina ora locale. Come riporta Agi, la Altair, la prima a lanciare l'allarme, aveva caricato petrolio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per poi prendere il largo. Secondo la compagnia di Taiwan Cpc Corporation, azienda che ha noleggiato la Front Altair, le imbarcazioni potrebbero essere state colpite da un siluro.

Se fosse confermato l'attacco al largo dell'Oman, si tratterebbe del secondo episodio in un mese di attacchi alle petroliere nel Golfo Persico. Il 12 maggio scorso, quattro petroliere al largo degli Emirati Arabi Uniti sono state coinvolte in un attacco che, stando a un report inviato da Abu Dhabi alle Nazioni Unite sarebbe frutto dell'opera di un "attore statale". Nel rapporto del 6 giugno si parlava di "operazione sofisticata e coordinata". Nel mirino è finito immediatamente l'Iran, che è stato accusato da Washington di voler innalzare la tensione nel Golfo Persico e di voler colpire gli alleati dell'Occidente.

Intanto, questa mattina il prezzo del petrolio è salito vertiginosamente, toccando i 52,43 dollari al barile per il Wti e 61.65 per l'indice Brent.