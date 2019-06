Ora le balene arrivano a Manhattan: "In un anno quasi 300 avvistamenti"

Erano abituati a osservare gli scoiattoli e gli uccellini a Central Park. Ora, invece, con un po' di fortuna, gli abitanti di Manhattan possono avvistare facilmente le balene. I grandi cetacei, infatti, iniziano a popolare sempre di più le acque di fronte all'Upper West Side. Secondo i dati del gruppo Gotham Whale, infatti, lo scorso anno ci sono stati ben 272 avvistamenti, contro i 5 del 2011.

Gli esemplari avvistati sembrano essere soprattutto megattere, specie di balene famosa per le acrobazie acquatiche. Secondo quanto ha rifetito un membro del Gotham Whale a The Guardian, "i l numero crescente di una specie vicina all’estinzione sta facendo impazzire la gente che non sospettava che a New York ci fossero le balene" . A favorire il loro incremento a Manhattan potrebbero essere stati gli interventi legislativi, che hanno portato ad avere acque più pulite e a tutelare le specie a rischio. In questo modo sarebbero aumentati alcuni pesci di cui i cetacei si nutrono, che li avrebbero portati a spingersi verso Manhattan.

L'aumento degli avvistamenti potrebbe essere indice di un aumento della popolazione delle balene o, più semplicemente, alla crescita di persone che hanno il tempo di guardare. Per accertare le cause del fenomeno servirà una ricerca più approfondita.

Nel frattempo, gli abitanti e i turisti a Manhattan si sono organizzati per andare a caccia di scatti mozzafiato, riprendendo cetacei che saltano davanti alla Statua della Libertà o con l'Empire State Building a fare da sfondo.