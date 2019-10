Ora è caos sulla Brexit C'è l'ok al nuovo accordo Ma slitta già la scadenza

Svolta sul fronte della Brexit. La Camera dei Comuni ha infatti approvato il Withdrawal Agreement Bill, il testo che di fatto definisce in modo dettagliato l'accordo tra Bruxelles e Londra per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. In questo modo Boris Johnson segna un primo punto nella sua partita dentro e fuori dalla Gran Bretagna. Il suo predecessore, Theresa May, aveva abbandonato Downing Street dopo aver perso la leadership dei conservatori proprio per la gestione delle trattative con l'Ue sulla Brexit. Ma attenzione: la partita resta ancora aperta. La stessa assemblea ha anche però bocciato il calendario dei lavori proposto da Johnson che fissava al 31 ottobre l'uscita definitiva di Londra dall'Ue. Insomma il parlamento ha chiesto più tempo per l'attuazione del programma che porterà allo strappo tra il Regno Unito e Bruxelles.

I parlamentari hanno votato a maggioranza di 14 persone per rifiutare il suo calendario, rendendo quasi inevitabile che la Brexit venga ritardata oltre la scadenza della prossima settimana. L'accordo sui contenuti della road map che porterà alla separazione di Londra dal resto dell'Unione è invece passata con 329 voti a favore. I contrari sono stati invece 299. Un segno questo che sottolinea la fragilità del governo davanti alla sfida della Brexit che da circa due anni sta accompagnando di fatto la vita politica e istituzionale della Gran Bretagna.