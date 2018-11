Ora commenta anche Macron: "Stato responsabile riduce il deficit"

Non poteva mancare il commento di Emmanuel Macron nei riguardi della manovra italiana. Dopo la bocciatura della Commissione europea, l'attacco di Pierre Moscovici al governo italiano e a Matteo Salvini, arriva anche un tweet notturno e sibillino del presidente francese. "Non c'è una finanza magica: il deficit di oggi sarà il debito dei nostri figli domani. Bisogna cambiare i comportamenti in profondità. Lo Stato responsabile riduce il suo deficit".

Il n'y a pas de finance magique : le déficit d'aujourd'hui, c'est la dette de nos enfants demain. On fait des économies en changeant les comportements en profondeur. L'État est responsable et réduit ses déficits. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 21 novembre 2018

Parla così Macron, senza nominare direttamente l'Italia. Ma è evidente che questa frase arriva in un momento molto preciso, proprio nel giorno in cui Bruxelles ha respinto la manovra economica del governo di Giuseppe Conte e i falchi dell'Unione europea già hanno preso il volo parlando di piano di austerità.

Il monito del capo dell'Eliseo appare però quantomeno discutibile. Non solo per l'ingerenza negli affari politici interni di un altro Stato, ma anche perché il suo Paese non può certo sentirsi intoccabile sul fronte deficit. La Francia ha più volte sforato i parametri europei.