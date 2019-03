Ora i sostenitori della Brexit chiedono aiuto a Salvini

Ora i sostenitori della Brexit chiedono aiuto a Matteo Salvini e agli altri leader più critici verso l'Unione europea.

Il fondatore della campagna per il Leave Eu, Arron Banks, ha chiesto al ministro leghista e vice premier italiano di ascoltare l'appello di Nigel Farage. Il leader euroscettico inglese, un tempo capo di Ukip, ha infatti esortato Salvini e gli altri governi vicini alle istanze dei brexiters di porre il veto a un'eventuale richiesta di proroga della Brexit.

" I media britannici spesso dimenticano che Nigel Farage ha trascorso 20 anni a forgiare contatti con gruppi europei euroscettici alcuni dei quali ora sono al potere ", ha scritto Banks sul suo profilo Twitter. " Potremmo avere bisogno di un piccolo aiuto dai nostri amici del continente sulla proroga dell'articolo 50. Matteo Salvini e altri... ", ha aggiunto il milionario euroscettico.

The British media often miss the point that @Nigel_Farage has spent 20 years forging contacts with Eurosceptic European groups some of whom are now in power ! We may need a little help from our continental friends on article 50 extension @matteosalvinimi & others .. https://t.co/MSkrwuMdc3