Ora l'Afd candida Salvini per il Nobel per la Pace "Salvate migliaia di vite"

Matteo Salvini candidato al Nobel per la Pace. È questa la proposta che arriva dalla vice capogruppo di Alternative fur Deutschland (Afd). Beatrix Von Storch di fatto ha candidato il vicepremier della Lega ad un ricnoscimento così importante. Ed è lei stessa a spiegare i motivi di questa scelta: "Come ministro dell’Interno italiano ha dato un grande contributo alla sicurezza e alla stabilità dell’Europa". Poi sempre la vicecapogruppo della Afd ha aggiunto: " Con la chiusura delle frontiere italiane ha fermato con successo l’immigrazione clandestina verso l’Europa e l’industria dei migranti, dimostrando quali politiche oneste e determinate si possono fare ".

Poi la vice capogruppo Afd parla anche degli effetti e delle conseguenze della scelte del ministro degli Interni proprio sulle partenze dalla Libia: " Nessuno affoga nel Mediterraneo se si impedisce all’industria dei rifugiati e alle loro navi di continuare i loro affari dando la speranza di un approdo in Europa ". Infine l'annuncio ufficiale della candidatura per il premio Nobel: " Propongo Matteo Salvini per il premio Nobel per la pace per aver dato vita ad una politica di stabilità per l’Europa e per aver salvato migliaia di vite umane. Un esempio che anche altri dovrebbero seguire ". E di fatto da quando Salvini è al Viminale gli sbarchi sulle coste italiane si sono ridotti del 90 per cento.