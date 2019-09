Ora su voli Japan Airlines si può prenotare il posto lontano dai bambini

Scegliere il posto a sedere, a seconda di quelli affidati ai bambini piccoli, per non essere costretti a sentirla i loro pianti in volo. È il nuovo servizio proposto dalla Japan Airlines, la compagnia aerea giapponese.

Entrando nel sistema di prenotazione, infatti, si può scegliere il proprio sedile, visionando la mappa del velivolo e selezionando i posti ancora verdi. Quelli non più disponibili sono evidenziati in grigio ma, su alcuni, compare la faccia di un bambino piccolo: sono i posti occupati dai viaggiatori che volano con bimbi minori di due anni. La faccia del bebé, spiega la compagnia, "consente agli altri passeggeri di sapere che un bambino potrebbe essere seduto accanto ".

La soluzione è stata accolta positivamente da alcuni viaggiatori, che sui social hanno espresso la propria gratitudine a Japan Airlines, che permetterà loro di assicurarsi un volo tranquillo e rilassato. Rahat Ahmed, infatti, ha scritto su Twitter: " Grazie per avermi avvertito dove i bambini hanno intenzione di continuare a urlare per un viaggio lungo 13 ore. Questo servizio dovrebbe essere obbligatorio per tutte le tratte" .

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD — Rahat Ahmed (@dequinix) 24 settembre 2019