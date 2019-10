Orban perde Budapest: vince il centrosinistra

Colpo duro per Viktor Orban. Il suo candidato per le amministrative a Budapest ha perso la sfida alle urne. Gergely Karacsony, candidato del centrosinistra è al 50% dei consensi, davanti a Istvan Tarlos, che ha il 45% dei voti. Tarlos ha riconosciuto la vittoria dell’avversario, e si è congratulato con lui al telefono. Un segnale questo che di fatto sottolinea come anche a Est possa cambiare rapidamente il vento della politica. Orban conserva ancora grande consenso e popolarità in tutta l'ungheria. Le sue ricette economiche e il suo approccio all'Europa e all'emergenza migranti ha convinto gli ungheresi. La sua "flat tax" ha rilanciato l'economia e il suo piano di sostegno alle famiglie numerose ha rimesso in moto i tassi di natalità nel Paese. Ma di fatto il passo falso di Budapest potrebbe aprire una breccia nella tenuta del governo Orban. La conquista della capitale rappresenta il primo significativo successo dell’opposizione ungherese in un decennio. Per sfidare il candidato del governo, il sindaco uscente Istvan Tarlos, 71 anni, come Orban al potere dal 2010, si è formata un’alleanza attorno all’ecologista di sinistra, Gergely Karacsony, 44 anni. La candidatura di Karacsony, sindaco di un distretto di Budapest, è stata supportata da numerosi partiti di sinistra, liberali e centristi. L’estrema destra Jobbik, che ora si presenta come un partito conservatore anti-Orban, non ha presentato un candidato, sostenendo implicitamente questa coalizione.