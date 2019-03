Orban: "Rispetto per Salvini, i migranti si possono fermare"

Il premier ungherese Viktor Orban, "fresco di sospensione" del suo partito Fidesz da parte del Partito popolare europeo, ha parlato in conferenza stampa. Il presidente del consiglio ungherese ha voluto ribadire il fatto di non essere stato espulso, dicendo che non ha accettato ultimatum né i richiami da parte del Ppe, ma ha parlato di "compromesso" fra le due parti.

" Ho insistito sul fatto che nessuno può sospenderci, invece noi volontariamente abbiamo sospeso i nostri diritti ". " È stata una decisione presa insieme ", ha affermato Orban. E alle domande dei giornalisti che chiedevano quali potessero essere state le garanzie offerte al Ppe per continuare a rimanere nel partito, il leader di Budapest ha risposto: " Non abbiamo dato garanzie e non abbiamo ottenuto alcuna garanzia ".