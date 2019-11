Ordinano cibo cantonese d'asporto e trovano un dente nel curry

Curry di maiale alla cantonese con tanto di dente umano ad arricchire la succulenta pietanza. È il "condimento extra" che si è ritrovata una coppia di Worcester nel meal box di cibo cinese da asporto. La donna, Stephanie Mcdonough, ha denunciato l'insolito ritrovamento mediante il proprio profilo Facebook postando alcune foto di testimonianza.

Un fuori menù decisamente inaspettato. E sicuramente non gradito. I coniugi Burrows avevano deciso di trascorrere un romantico venerdì sera casalingo, un tête-à-tête a lume di candela in vecchio stile. Per sugellare la circostanza, hanno ordinato cibo cantonese in un Takeaway di Newtown. Avevano appena cominciato ad addentare un boccone di maiale quando Dave, il marito di Stephanie, ha sentito qualcosa di "crunchy" al palato. Troppo croccante per trattarsi di semplice curry. Così, ha sputato il bolo di cibo nel piatto ed ha fatto la disgustosa scoperta: era un dente umano.

" All'inizio pensavamo che fosse un osso ma poi, analizzandolo bene, abbiamo capito che era un dente - dichiara la donna ai microfoni di worcesternews – Entrambi abbiamo verificato che non ci appartenesse e quando ne abbiamo avuta la certezza, ho subito telefonato al ristorante cantonese. Il direttore del Takeaway ha cercato di convincermi che fosse del maiale, ma era evidente che fosse un molare umano. La mia preoccupazione era capire come fosse finito lì dentro. Insomma, non credo sia normale e poi, c'è il rischio di contaminazione" . La coppia sarebbe stata rimborsata del costo di 6,30 pounds per la pietanza incriminata ma non del costo totale del menù, pari a 17, 70 pounds.

I coniugi Burrows hanno denunciato l'episodio all'Unità Nazionale per i Crimini Alimentari della Food Standars Agency ed avrebbero intenzione di segnalarlo anche al Dipartimento di Salute Ambientale. Intanto, gli ispettori del Worcestershire Regulatory Services stanno indagando sull'incidente e sarebbero già cominciate le ispezioni al Takeway di Newtown.