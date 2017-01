Padoan attacca l'Ue: "Problemi sono a Bruxelles e Francoforte"

"Il problema dell’Europa - dice Padoan - è l’Europa. I nostri problemi nascono in Bruxelles e, talvolta, in Francoforte. Questo è il problema. Dobbiamo rovesciare completamente le politiche perché ora si stanno dando i giusti argomenti per convincere che il populismo ha ragione".

Lo assicura il ministro dell’Economia, parlando a Davos. "Nelle economie avanzate e specialmente in Europa - prosegue - l’insoddisfazione della classe media, la disillusione per il futuro e la delusione per le prospettive 'vengono espresse dicendo no a qualsiasi cosa i leader politici suggeriscano' e in queste condizioni 'individuare delle soluzioni è più difficile che dire no'".