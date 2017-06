Il padre di Omran accusa i ribelli: "Soldi per le foto anti Assad"

Il piccolo Omran Daqneesh, il bambino simbolo dell'assedio di Aleppo, è vivo e sta bene. Lo avevamo conosciuto lo scorso agosto, quando era stato fotografato con gli occhi socchiusi, tutto sporco di sangue e polvere. Quell'immagine aveva giustamente commosso il mondo. Omran non era più un bambino. Era l'istantanea di una guerra che sta insanguinando la Siria da sei anni. Omran ora vive. Anzi, continua a vivere ad Aleppo. Lo ha raccontato suo padre alla tv libanese Al Mayadeen.

#حسين_مرتضى

الطفل عمران محمد خير دقنيش والذي صورته المجموعات المسلحة بالشهر 8 من عام 2016 بحلب وادعت ان مجموعة الخوذ البيضاء هي انقذته pic.twitter.com/fWXaJJWmX7 — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) 5 giugno 2017

La famiglia Daqneesh, lo scorso dicembre, ha deciso di rimanere nella città liberata dall'esercito siriano. Avrebbe potuto seguire i ribelli ad Homs, ma ha preferito rimanere ad Aleppo. E il padre, Abu Ali, accusa i ribelli di aver voluto " usare il suo sangue (del piccolo Omran ndr) e pubblicare le sue foto ". " Gli ho tagliato i capelli - continua il padre - e gli ho cambiato nome, in modo tale da non farli continuare con questa storia, ma loro hanno continuato, postando altre foto. Grazie a Dio siamo qui e non abbiamo problemi ".

Secondo quanto raccontato da Abu Ali, i ribelli gli avrebbero offerto grandi somme di denaro, sia come aiuti che come donazioni. Il padre del piccolo Omran fa anche il nome di Mousa al-Omar e Abu Al-Sheikh.

Il fotografo di Aleppo accusa il piccolo Omran

Subito dopo la diffusione del filmato, è intervenuto Mahmoud Rslan, il fotoreporter vicino al movimento Harakat Nour al-Din al-Zenki che ha scattato la foto del piccolo Omran, accusando la famiglia Daqneesh di essere al soldo di Assad.