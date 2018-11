Pakistan, una donna è stata stuprata nel corso di un'operazione

Una donna pakistana ha raccontato di essere stata violentata nel bel mezzo di quella che sarebbe dovuta essere un'operazione chirurgica. La storia, poi, ha trovato fondamento.

La vittima della violenza sessuale risulta essere una trentacinquenne, che si era recata presso il Lahore Hospital per ricevere un trattamento sanitario: un intervento alle emorroidi. Ma è stata costretta a subire tutt'altro.

Stando a quanto riportato su Dagospia, che ha ripreso un articolo di Leggo, la protagonista, suo malgrado, di questa vicenda ha avuto modo di accorgersi dell'abuso sessuale. Ma chi sarebbe stato a violentarla? Secondo quanto riferito dalla donna, l'autore dello stupro sarebbe l'anestesista, che era invece deputato a farla addormentare.

La consapevolezza di quanto avvenuto le sarebbe arrivata poco dopo il terribile evento, durante il risveglio successivo all'operazione. Pare che la giovane si ricordi le fasi finali della violenza che sarebbe stata messa in atto dal medico. Questo, almeno, è quanto la pakistana ha detto alle forze dell'ordine, che adesso stanno indagando sull'accaduto.

A far scalpore, poi, sono pure le tempistiche che interessano questo raccapricciante episodio. La ragazza è stata operata per otto ore. Questo lascia supporre che la violenza abbia avuto una durata decisamente prolungata. Ad accorgersi di quanto fatto da un loro collega, infine, sarebbero stati altri sanitari, che hanno visitato la trentacinquenne per via dei sintomi accusati.