Pakistan, Kate Middleton con il velo a Lahore per la visita in moschea

Ha scelto il colore verde acqua per fare il suo ingresso all'interno di una delle moschee più note del Paese, quella di Badshahi, in Pakistan, in occasione del viaggio ufficiale con suo marito. E ha deciso di entrare con il capo coperto. Così la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, poco prima di varcare la soglia del luogo sacro per i fedeli musulmani, ha indossato un velo dello stesso colore e ha tolto le scarpe, esattamente come il principe William. In queste ore, infatti, la coppia sta viaggiando in tutto il Pakistan, dalla capitale Islamabad alla città di Lahore.

Secondo quanto riportato da The National, quotidiano mediorientale in lingua inglese, la duchessa di Cambridge ha scelto di mettersi un tradizionale shalwar kameez, abito tipico pachistano, e una sciarpa modellata come se fosse un hijab per la sua visita nello storico luogo di culto di Lahore. Il desgin ricamato è della stilista Maheen Khan, scelta più volte da Middleton in occasione di questo viaggio. All'interno della moschea, la coppia reale ha assistito a un momento di preghiera e ha ascoltato alcune preghiere del Corano. La moschea è un edificio di epoca Mughal e fu costruita a fine Seicento. Anche la principessa Diana la visitò durante il suo viaggio in Pakistan, nel 1991.

William e Kate sono arrivati in Pakistan il 14 ottobre, ma i loro spostamenti all'interno della nazione non vengono comunicati con largo anticipo per ragioni di sicurezza. In questi giorni, la coppia ha incontrato il presidente Imran Khan, storico amico di Lady Diana, che ai due ha raccontato il rapporto con la madre del principe e i la sua storia personale.