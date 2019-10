Pakistan, scaglia il suo leone contro un elettricista che voleva essere pagato

In Pakistan è di recente approdata nell’aula di un tribunale la vicenda di un custode che ha scagliato il suo leone contro un elettricista desideroso di essere pagato.

Il quotidiano online inglese The Independent riporta che il padrone della bestia, Ali Raza, custode della scuola di teologia islamica di Lahore Imambargah Sada-e-Imam Hussain, aveva appunto, nelle scorse settimane, commissionato all’elettricista Mohammad Rafique dei lavori da svolgere all’interno del complesso religioso. Una volta eseguito l’incarico affidatogli, il professionista aveva giustamente chiesto al committente il pagamento del proprio onorario, ma Ali Raza avrebbe da allora ripetutamente rinviato il momento di saldare il conto.

A fronte del prolungato rifiuto, da parte del custode, di liquidare la prestazione, l’elettricista, lo scorso 9 settembre, avrebbe quindi avanzato con forza al committente la propria pretesa di pagamento, suscitando però fastidio e irritazione in Ali Raza. Quest’ultimo, in preda alla rabbia per l’insistenza del professionista, avrebbe deciso di liberare il suo cucciolo di leone e lanciarlo contro Rafique.

Il padrone dell’animale avrebbe poi, stabilisce un rapporto della polizia citato dal quotidiano pakistano Dawn, assistito, insieme a tre suoi sodali non ancora identificati, alla scena del felino intento letteralmente a “macellare” faccia e braccia del povero Rafique. Il malcapitato si sarebbe alla fine salvato dalla furia del leone soltanto grazie all’intervento di alcuni passanti, che, attirati dalle grida dell’elettricista, lo avrebbero strappato alle grinfie della bestia e portato al sicuro.

Immediatamente dopo l’assalto, la vittima decideva di non fare causa ad Ali Raza, poiché quest’ultimo prometteva di farsi carico di tutte le spese mediche necessarie alla guarigione del professionista e gli offriva contestualmente un indennizzo per l’orribile episodio verificatosi.

Tuttavia, arrivati al mese di ottobre, il soggetto assalito dal leone non avrebbe ancora visto un centesimo del denaro promessogli dal custode per le spese sanitarie e come risarcimento. Di conseguenza, Rafique ha deciso ultimamente di denunciare Ali Raza alla polizia pakistana.