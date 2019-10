Pakistan, rogo sul treno: morti almeno 65 passeggeri

Le fiamme escono dai vagoni del treno, mentre a terra i passeggeri piangono e si disperano. Dalle televisioni pakistane arrivano scene di distruzione, dopo un incidente ferroviario che ha coinvolto un treno passeggeri, nel Pakistan centrale. " In base alle informazioni finora raccolte, 65 persone sono morte e 40 persone sono rimaste ferite ", ha riferito il ministro della Salute del Punjab Yasmin Rashid.

Stando a una prima ricostruzione, riferita da Agi, il rogo sarebbe divampato dopo l'esplosione di una bomboletta di gas, usata dai passeggeri per cucinare. Nonostante siano vietate le bombolette sui treni, il loro uso è ancora molto diffuso. I media locali hanno riferito che alcune persone a bordo del mezzo stavano cucinando la colazione, quando la bombola è esplosa. Le fiamme si sono poi diffuse rapidamente nelle carrozze del treno. Solo 18 corpi erano identificabili. Alcuni passeggeri sono morti dopo essere saltati dal treno in corsa.

#Pakistan: At least 65 killed in massive fire on moving train after a canister exploded pic.twitter.com/vwPww9PRa7