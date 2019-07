Panico nella metropolitana di Londra: attacco con gas Cs

Momenti di panico questa mattina nella metropolitana di Londra. Intorno alle 9:00, ora locale, due uomini hanno rilasciato del "gas" nella stazione di Oxford Circus - una delle principali della città - lungo la Victoria Line. Diversi passeggeri hanno immediatamente riscontrato problemi respiratori, manifestando una forte tosse e lacrimazione dagli occhi. Per alcuni istanti si è temuto il peggio, ma la sostanza gassosa rilasciata nell'aria si è poi rivelata essere del gas "antisommossa" nel tipo Cs.

Quello che si temeva potesse essere un attentato con gas letale si è così dimostrato una "bravata" in grado di diffondere il panico e la fuga dei passeggeri. Ora è caccia all'uomo da parte di Scotland Yard, che ha già diffuso le immagini dei due uomini che ritiene essere i colpevoli dopo un attento controllo dei video registrati delle telecamere di sorveglianza della stazione. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica la British Transport Police ha ricevuto segnalazioni dell'accaduto alle 9.13. Un tweet pubblicato dall'account ufficiale della Victoria Line ha rassicurato i cittadini dichiarando che la situazione è sotto controllo, e che le autorità preposte si sono assicurate che la sostanza rilasciata "non è tossica", nonostante sia in grado di causare, se respirata, ustioni alle vie respiratorie. La polizia ha chiesto ad eventuali testimoni o a chiunque fosse in grado di riconoscere i due uomini dalle immagini di contattare immediatamente le autorità.