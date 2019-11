Parigi, gilet gialli contro la polizia: barricate e transenne in fiamme

Un anno dopo dall'inizio della protesta, i gilet gialli sono scesi di nuovo in piazza. E Parigi torna a sprofondare nel caos. Subito si sono infatti registrate forti tensioni tra i manifestanti e la polizia a Place d'Italie, punto di partenza di una delle manifestazioni. Lì centinaia di dimostranti hanno bloccato la circolazione dando fuoco alle barricate.

Per disperdere i dimostranti le forze dell'ordine hanno usato i gas lacrimogeni e subito sono tronate alla mente le immagini dello scorso anno i gillet gialli hanno invaso per settimane le strade francese per portestare contro il presidente Macron.

In previsione delle manifestazioni, a Parigi sono state chiuse molte stazioni delle linee della metro e della Rer. Dalle 7 di questa mattina sono chiuse almeno 23 stazioni, secondo quanto ha confermato la Ratp, la società che gestisce il trasporto nella capitale francese, e come riporta Le Parisien.

Secondo il bilancio diffuso a mezzogiorno dalla prefettura, sono 41 gli arresti effettuati nella capitale e oltre mille i controlli preventivi. Assaltata a Parigi anche una sede della banca Hsbc, in avenue d'Italie, da un gruppo di manifestanti violenti. Lo hanno riferito alcuni media francesi, secondo i quali sono stati dati anche alle fiamme dei cassonetti dell'immondizia e divelte pensiline alle fermate degli autobus.