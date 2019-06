Parigi, incendio nel quartiere del Bataclan: tre morti e decine di feriti

A Parigi, un incendio scoppiato in pieno centro ha causato 3 morti e quasi trenta feriti. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato nel giro di poche ore.

Secondo il canale televisivo francese di informazione continua CNews, le fiamme si sarebbero sprigionate questa mattina intorno alle 5, all’interno di un palazzo di sei piani, che ospita un ristorante, un bagno turco e diverse abitazioni, situato in rue de Nemours, a pochi passi da place de la Bastille. L’immobile in cui si è verificata la tragedia è situato nell’undicesimo arrondissement della metropoli, quartiere in cui si trova anche il Bataclan, sala concerti oggetto nel 2015 di un attentato islamista.

A detta dei pompieri interpellati dal canale tv, una delle tre vittime dell’incendio, per la precisione una donna, sarebbe deceduta dopo essersi lanciata da una finestra dell’edifico allora in preda al rogo, mentre gli altri due morti sarebbero rimasti intrappolati in un ambiente interno divorato dalle fiamme. Le forze dell’ordine avrebbero infatti individuato in breve tempo i loro cadaveri “carbonizzati” .

Tra i 28 sopravvissuti alla tragedia, uno è stato ricoverato d’urgenza a causa delle sue gravi condizioni di salute, mentre gli altri presentavano soltanto ferite superficiali e una leggera intossicazione conseguente al fumo inalato.

In base alle prime ricostruzioni messe a punto dai pompieri parigini intervenuti a spegnere il rogo, le fiamme avrebbero avuto origine nei pressi della scalinata interna dell’immobile e si sarebbero poi estese al bagno turco e quindi al ristorante ospitati nel palazzo in questione. Le forze di sicurezza stanno attualmente ipotizzando la natura delle cause del drammatico evento.

Secondo l’agenzia di informazione Agence France-Presse, circa 200 vigili del fuoco sarebbero accorsi in rue de Nemours per neutralizzare l’incendio, che sarebbe stato in gran parte domato già verso le 08:45. Florian Lointier, capitano di una delle squadre di pronto-intervento giunte sul posto, ha definito l’operazione di soccorso condotta nell’undicesimo arrondissement come una “dimostrazione dell’estrema professionalità dei pompieri parigini" .

Sulla tragedia avvenuta a pochi passi da place de la Bastille sono state immediatamente rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte del ministro dell’Interno Christophe Castaner. Egli, dopo avere elogiato il tempismo dei reparti anti-incendio, ha rivolto le proprie condoglianze ai familiari delle tre vittime del rogo.