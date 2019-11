Parlamento Ue condanna la Polonia anti-aborto: "Sessualità non è crimine"

Il Parlamento europeo attacca la Polonia. Al centro della discussione c'è un disegno di legge, chiamato "Stop Pedofilia", che potrebbe prevedere fino a 5 anni di prigione per gli insegnanti che diffondono l'educazione sessuale.

Ieri, l'assemblea europea si è riunita, in seduta plenaria, a Bruxelles e ha espresso profonda preoccupazione per il disegno di legge. Nel teso, approvato con 471 voti a favore, 28 contrari e 57 astensioni, gli eurodeputati invitano il Parlamento di Varsavia a non adottare quella legge. Secondo i deputati dell'Unione europea, infatti, la Polonia, applicando quella norma, intende " criminalizzare l'educazione sessuale ".

La risoluzione europea incoraggia tutti gli Stati dell'Unione a dare un'educazione sessuale completa, ma adeguata alle diverse età, nelle scuole. Infatti, secondo i deputati, la mancanza di informazioni sulla sessualità metterebbero a rischio la sicurezza e il benessere dei ragazzi, rendendoli maggiormente potenziali vittime di sfruttamento sessuale, abuso e violenza. Al contrario, se le scuole insegnassero ai giovani l'esistenza di " relazioni basate sull'uguaglianza di genere, sul consenso e sul rispetto reciproco ", si potrebbero forse " prevenire e combattere gli stereotipi e la violenza di genere, l'omofobia e la transfobia ".

Riconoscendo il ruolo fondamentale che la società civile svolge nella trasmissione dell'educazione sessuale, il Parlamento di Bruxelles ha anche chiesto che vengano messi a disposizione delle varie organizzazioni dei finanziamenti. Tale denaro dovrebbe essere elargito sia attraverso il programma Diritti e valori per il 2021-2027, sia attraverso altri progetti pilota.

L'assemblea europea ricalca le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in materia di educazione e protezione dei giovani, che sostiene l'inclusione di " aspetti quali l' orientamento sessuale e l' identità di genere". Inoltre, secondo l'Oms, l'aborto rientrerebbe fra le libertà fondamentali.