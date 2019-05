Parte la congiura contro la May: "È finita, da stasera sarà fuori"

" È finita, May stasera è fuori ". Sono queste le parole - riportate a Repubblica - da alcuni parlamentari inglesi all'uscita dell'aula. In queste ore, infatti, si sta riunendo la Commissione parlamentare "1922" dei conservatori, che tra le altre cose può sfiduciare la leader del partito.

Le voci di imminenti dimissioni di Theresa May, intanto, rimbalzano tra i media britannici, mentre il governo è in fibrillazione sul nuovo accordo per la Brexit che il primo ministro ha illustrato alla Camera dei Comuni. Fonti dell'esecutivo, secondo Sky News, fanno trapelare che la premier potrebbe rimettere il proprio mandato in serata. Altre testate non si spingono così in là ma fanno riferimento ad una generica dichiarazione del primo ministro. Intanto, secondo il Guardian, sono almeno 4 i ministri (Sajid Javid, Jeremy Hunt, David Mundell e Penny Mordaunt) che hanno manifestato una netta opposizione all'accordo prospettato da May.

La premier britannica, comunque, è sempre più isolata all'interno del governo e del partito conservatore. L'apertura della premier ad un secondo referendum sulla Brexit ha avuto effetti dirompenti nell'ambito dell'esecutivo e dei Tory e ha fatto precipitare la situazione. Stamattina i ministri legati all'ala euroscettica, compresi Michael Gove e Andrea Leadsom, si sono riuniti e hanno definito una linea che non prevede la presentazione, alla Camera dei Comuni, dell'attuale versione della legge destinata a definire la Brexit.