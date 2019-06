Berlino, paura per la Merkel: trema durante la cerimonia

Attimi di paura per la cancelliera Angela Merkel. Nel corso della cerimonia istituzionale per l'arrivo in Germania del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, la cancelliera è apparsa sofferente. Infatti la Merkel, mentre si trovava ferma sotto il sole ad ascoltare gli inni nazionali, ha inziato ad accusare un tremolio piuttosto evidente. La cancelliera, come mostrano le immagini del video, non è riuscita a nascondere la sua sofferenza fisica, probabilmente dovuta al forte caldo.

Alcuni tra i presenti hanno provato a capire cosa stesse succedendo. Si sono voltati cercando di intercettare lo sguardo della cancelliera per offrirle aiuto. Terminati gli inni, la cancelliera ha fatto qualche passo sul tappeto rosso. Qualche ora dopo, come ha riportato la Bild, è stata la stessa cancelliera a rassicurare tutti i presenti: "Ho bevuto almeno tre bicchieri d'acqua. Evidentemente ne avevo bisogno. Ora mi sento molto bene ", ha affermato. Poi è intervenuto il presidente dell'Ucraina che scherzando ha affermato: " Era vicina a me, quindi completamente al sicuro ". Insomma una paura che è passata in fretta. Ma di certo la cancelliera sarà sottoposta ad alcuni accertamenti medici per capire quali possano essere state le cause di questo malore.